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    • Haberler
    • 28.03.2023 07:37
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    • 28.03.2023 07:37
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    AÖL 2. dönem kayıtları uzatıldı mı? 2023 AÖL kayıt tarihleri! Açık Lise AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zamana kadar uzatıldı?

    Son dakika haberine göre, tüm illerde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi. Ardından  MEB tarafından Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında yeni bir duyuru yapıldı. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları uzatıldı mı? Açık Lise AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖL 2. dönem kayıtları uzatıldı mı?

    Son dakika haberine göre, tüm illerde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi. Ardından MEB tarafından Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında yeni bir duyuru yapıldı. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları uzatıldı mı? Açık Lise AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte detaylar...

    Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.

    Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" ifadelerini kullandı.



        3 NİSAN'A UZATILDI

        Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan mesai bitimine kadar uzattı.

        YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.
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