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    • Haberler
    • 28.03.2023 08:38
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    • 28.03.2023 08:38
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    2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ - 2023 Kurban bayramı hangi gün? 2023 Ramazan bayramı ne zaman?

    2023 resmi tatiller takvimi ortaya çıktı. Bu durumun ardından özellikle en sık aratılanlar arasında 2023 Ramazan Bayramı tarihi yer aldı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi gün? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Ramazan bayramı ne zaman?

    2023 resmi tatiller takvimi ortaya çıktı. Bu durumun ardından özellikle en sık aratılanlar arasında 2023 Ramazan Bayramı tarihi yer aldı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi gün? İşte detaylar...

    2023 RESMİ TATİLLER

    Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

    Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

    2023 YILINDA KAÇ GÜN TATİL?

    2023 yılında tatil sayılan gün sayısı 15.5 gündür. Resmi tatiller hafta sonu tatili ile birleşerek daha uzun tatil yapılabilmektedir.

        2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

        Diyanet'in 2023 için yayınladığı dini günler takvimi sayesinde bu sene Ramazan ayının gerçekleşeceği tarih netlik kazandı. Buna göre Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayıp, 20 Nisan günü son bulacak. İlk sahura ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

        KADİR GECESİ HANGİ TARİHTE?

        Mübarek üç ayların önemli günlerinden biri olan Kadir Gecesi, 2023 yılında 17 Nisan 2023 Pazartesi gününde idrak edilecek.

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı dini takvimi yayınladı. Bu takvime baktığımız zaman; Üç aylar,ın Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacağını görüyoruz.
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        Haberler Haberler 2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ - 2023 Kurban bayramı hangi gün? 2023 Ramazan bayramı ne zaman?
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