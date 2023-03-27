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    • Haberler
    • 27.03.2023 08:01
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    • 27.03.2023 08:01
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    Vakıfbank sınav sonucu nasıl öğrenilir? Vakıfbank işe alım sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Müfettiş yardımcısı, kontrolör, memur...

    Vakıfbank sınav sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde sınava adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Vakıfbank işe alım sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    19 Mart'ta uygulanan Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur kadroları için gerçekleştirilen sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Vakıfbank sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!

    Vakıfbank personel alımı sınavıyla ilgili açıklamayı geçtiğimiz günlerde yaptı. Vakıfbank personel alımı sınavı 19 Mart Pazar günü gerçekleştirildi.

    VAKIFBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Henüz sınav sonuçları hakkında açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...

        HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

        Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur kadrolarına alım yapılacak.
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        Haberler Haberler Vakıfbank sınav sonucu nasıl öğrenilir? Vakıfbank işe alım sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Müfettiş yardımcısı, kontrolör, memur...
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