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    • 27.03.2023 13:42
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    • 27.03.2023 13:51
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    Şanlıurfa'da terör operasyonu: HDP'li ve DBP'liler dahil 25 gözaltı

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda aralarında terörün siyasi ayağı Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe başkanlarının da bulunduğu 25 şüpheli, gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör operasyonu! Aralarında HDP’li ve DBP’liler de var

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda aralarında terörün siyasi ayağı Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe başkanlarının da bulunduğu 25 şüpheli, gözaltına alındı.


    Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgüt üyesi olmak', 'terör örgütüne finans sağlamak' suçlarını işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    Polis, sabah saatlerinde belirlenen çok sayıda adrese baskın yaptı; aralarında HDP ile DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 25 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgu için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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