Şanlıurfa ve Şırnak'ta terör operasyonları: HDP'li ve DBP'liler dahil 37 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda aralarında terörün siyasi ayağı Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe başkanlarının da bulunduğu 25 şüpheli, gözaltına alındı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'terör örgüt üyesi olmak', 'terör örgütüne finans sağlamak' suçlarını işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Polis, sabah saatlerinde belirlenen çok sayıda adrese baskın yaptı; aralarında HDP ile DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 25 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgu için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
ŞIRNAK'TA PKK/KCK OPERASYONU: 12 GÖZALTI
Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Mart tarihleri arasında il genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.