Şanlıurfa ve Şırnak'ta terör operasyonları: HDP'li ve DBP'liler dahil 37 şüpheli gözaltına alındı

Polis, sabah saatlerinde belirlenen çok sayıda adrese baskın yaptı; aralarında HDP ile DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 25 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgu için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.