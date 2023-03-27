İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk ve hasar tahminleri kitapçığı hazırladı. Kahramanmaraş'ta meydan gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından deprem risk raporları gündemde yer alıyor. Peki, Küçükçekmece deprem riski var mı? İşte detaylar...
KÜÇÜKÇEKMECE ZEMİNİ DEPREME DAYANIKLI MI?
Küçükçekmece ilçesi, İstanbul iline bağlı; batısında Avcılar ve Küçükçekmece gölü kuzeyinde Başakşehir doğusunda Bahçelievler ve Bağcılar güneyinde Bakırköy ve Marmara Denizi ile komşu ve 37.75 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 21 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 792.821'dir.
KÜÇÜKÇEKMECE RİSKLİ İLÇELER ARASINDA MI?
İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.