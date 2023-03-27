Bulgaristan vatandaşı olmak isteyen kişilerin vatandaşlık başvuruları, genellikle vatandaşlık işleri ile ilgilenen şirketler dolayısıyla gerçekleşir. Bulgaristan vatandaşlığı almak isteyen kişiler, bu şirketler ile iletişime geçerek vatandaş olmaları için gerekli işlemleri yerine getirmelerinden sonra belirli sürelerde vatandaşlıklarını alabilirler. Peki Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alınır? Bulgaristan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Bulgaristan Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Başvurusu, Şartları

Bulgaristan vatandaşlığının alınabilmesi , günümüzde 7 farklı yöntem ile yapılabilir:

Bulgaristan etnik kökenine sahip olmak

Bulgaristan vatandaşı anne ya da babaya sahip olmak

Bulgaristan vatandaşı eşe sahip olmak

Ülkeye belli miktarda yatırım yapmak

Ülkede belli bir ikamet süresini doldurmak

Ülkeye belli oranda katkı sağlamak

Eski Bulgaristan göçmeni olmak

Bu durumların herhangi birini yerine getiren kişilere kolaylıkla Bulgaristan vatandaşlığı verilir. Ancak her durum için yerine getirilmesi gereken koşullar ve ilgili birimlere teslim edilmesi gereken evraklar farklıdır.