GENEL AF ÇIKACAK MI, infaz düzenlemesi nedir 2023? 7. yargı paketi maddeleri neler? Meclis'te kabul edildi mi? Cumhurbaşkanı af açıklaması son dakika 2023! Annelere...

Mahkum ve yakınlarını ilgilendiren genel af beklentisi, 7. Yargı Paketi düzenlemesiyle yoğunlaştı. Peki, GENEL AF ÇIKACAK MI, infaz düzenlemesi nedir 2023? 7. yargı paketi maddeleri neler? İşte detaylar...
7. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?
AK Parti, kamuoyunda '7'nci Yargı Paketi' olarak bilinen, 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına' ilişkin 48 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidiliyor. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de dahil edilmekte ve böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıla çıkarılıyor.
UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ, DAHA UZUN TEDAVİ VEYA DENETİM ALTINDA TUTULACAK
Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda; tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi veya denetim altında tutulması sağlanıyor. Ayrıca, Cumhuriyet Savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az 2 defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getiriliyor. Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanıyor.