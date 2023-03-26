İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

2023 yılının ilk Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesi'yi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.

BU YIL RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürer. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.

ORUÇ TUTMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELER?

İbadetlerde niyet son derece önemli olup oruca kalben niyet edilmelidir. Sahura kalkmak da fiili bir niyet olarak kabul görmektedir. Niyet ederken ''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya'' denilmelidir. Ramazan ayı içerisinde başka bir oruç tutmak mümkün olmayıp sadece Ramazan orucu için niyet edilebilmektedir.

Akşam namazının girmesi ile birlikte oruç niyetinin vakti başlamaktadır. Ramazan'da amaç sadece yemek yememek değil, kalbi de temiz tutmaktır. İnsanlar hareketlerinde daha dikkatli olmalı ve çevrelerine karşı daha anlayışlı davranmalıdır. Farz olan ibadetlerini yerine getirmeli ve bedenini temiz tutmalıdır. Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutmaya niyet etmek de iyi bir Müslüman olmak için önemlidir.