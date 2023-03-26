2. cemre düştü mü, ne zaman düşecek 2023? Şubat-Mart ayı 1. ve 2. cemre nereye düşecek, suya mı? 2023 CEMRE TARİHLERİ!

2023 cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.