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    • 25.03.2023 08:01
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    • 25.03.2023 08:01
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    YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? ÖSYM sınav takvimi 2023! YÖKDİL/1 konu dağılımı nasıl, puan hesaplama nasıl yapılacak?

    YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, yaklaşan sınav öncesinde sınav tarihi hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta 2023?

    YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, yaklaşan sınav öncesinde sınav tarihi hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!



    ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.



    2023 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    YÖKDİL sınavı 26 Mart tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        2023-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.



        YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13:15'te sona erecek.
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        Haberler Haberler YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? ÖSYM sınav takvimi 2023! YÖKDİL/1 konu dağılımı nasıl, puan hesaplama nasıl yapılacak?
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