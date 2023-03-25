On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslam alemi büyük bir heyecanla mübarek Ramazan ayını bekliyor. Bu kapsamda özellikle imsakiye merak konusu oluyor. Peki, Ramazan orucu bu yıl kaç gün? 2023 Ramazan ayında kaç gün oruç tutulacak? En uzun, en kısa oruç hangi illerde? İşte detaylar!
RAMAZAN ORUCU BU YIL KAÇ GÜN 2023?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak. Din İşleri Yüksek Kurulunca fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi.
HİLAL, 23 MART SABAHI GÖRÜLECEK
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.
Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.
Bu yıl ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlediklerini bildiren Bozkurt, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın gereği gibi idrak edilmesi gerektiğinin altını çizdi.