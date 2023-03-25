Kıştan bahara geçişin sembolü olarak bilinen ve ısınmayı ifade eden 2. cemrenin ne zaman düşeceği merak edilerek araştırılıyor. Tüm illerden vatandaşlar '2. cemre ne zaman düşüyor? 2023 cemre hangi tarihlerde havaya, suya, toprağa düşecek?' sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Sıcaklık derecesinin yükselmesi ve güneşin yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte havaların iyice ısınacağı ve cemrenin düşeceği tarih bilgisi merak edilmeye başlandı. İşte tüm bilgiler...
2023 cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.