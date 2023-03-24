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    • 24.03.2023 16:23
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    Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023 ne kadar? Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oy oranı...

    Son dakika haberine göre, Yeniden Refah Partisi, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023 ne kadar? Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan kimdir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

    Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023 ne kadar?

    Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı. Peki, Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023 ne kadar? Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oy oranı ne kadar? İşte detaylar...

    YENİDEN REFAH PARTİSİ ÜYE SAYISI KAÇ?

    Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı son olarak Ocak ayında açıklandı. Resmi e-Devlet verilerine göre Yeniden Refah Partisi üye sayısı Ocak ayı datalarına göre 269 bin 391 kişidir.

    PARTİLERİN ÜYE SAYISI KAÇTIR?

    Yine Ocak ayı verilerine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230, Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430, İyi Parti: 617.513, Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092, Saadet Partisi: 265.738, Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454, Gelecek Partisi: 76.182, Türkiye Değişim Partisi: 50.051, Halkların Demokratik Partisi: 45.302, Zafer Partisi: 25.535, Memleket Partisi'nin 25.132 üyesi bulunmaktadır.

        FATİH ERBAKAN KİMDİR?

        1 Ocak 1979 tarihinde doğan Dr. Fatih Erbakan, Milli Görüş Lideri merhum Prof Dr. Necmettin Erbakan'ın 3. çocuğudur.

        Muhammed Ali Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü üstün başarıyla bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitmiş fakat annesi merhume Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktora eğitimini alarak, DR. ünvanı almıştır.

        23 Kasım 2018 Cuma günü 99 Kurucular Kurulu üyesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur.



        YENİDEN REFAH PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

        Yeniden Refah Partisi, Dr. Fatih Erbakan öncülüğünde 99 kurucu üyesi ile birlikte 23 Kasım 2018 tarihinde kurulmuştur. 5 sene gibi kısa bir süre içerisinde 270 bin civarı üyeye ulaşmıştır.

        DİSİPLİN KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?

        Partinin disiplin kurulunda 17 kişi bulunmaktadır. Bu isimler, Adnan Uyar, Ali Karaduman, Av. Abdulkadir Yılmaz, Av. Burhan Asaf Şafak, Habip Düzcan, Hasan Çelik, Hüseyin Küçükkeskin, Mevlüt Koç, Necati Aslan, Yılmaz Ertural, Emin Menşur, Recep Orhan, Abdussamet Orman, A. Ziyaeddin Akıntürk, Hacı Genç, Hüseyin Ekinci, Muhittin Arslan, İbrahim Coşkuner'dir.
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        Haberler Haberler Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023 ne kadar? Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oy oranı...
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