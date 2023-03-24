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    • 24.03.2023 11:55
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    • 24.03.2023 12:01
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    YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023 | ÖSYM YDUS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? SORGULAMA EKRANI: sonuc.osym.gov.tr

    YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafıdan yapılan açıklamada, ''23 Şubat-14 Mart 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2022-YDUS) 18 alanında yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi. Peki YDUS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? İşte sonuç sorgulama ekranı: sonuc.osym.gov.tr!

    YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023

    Son dakika... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YDUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan adaylar şimdi sonuç sorgulama ekranına yoğunlaştı. Peki ÖSYM YDUS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?

    YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI | SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

    👉YDUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI

    ÖSYM DUYURDU!

    ''23 Şubat-14 Mart 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-YDUS) 18 alanında yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Mart 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

    Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.''

    👉2022-YDUS (1. Grup) Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

        YDUS NEDİR?

        YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

        3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
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        Haberler Haberler YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023 | ÖSYM YDUS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? SORGULAMA EKRANI: sonuc.osym.gov.tr
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