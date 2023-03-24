YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023 | ÖSYM YDUS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır? SORGULAMA EKRANI: sonuc.osym.gov.tr

Son dakika... Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YDUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan adaylar şimdi sonuç sorgulama ekranına yoğunlaştı. Peki ÖSYM YDUS yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?
YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI | SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
👉YDUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI
ÖSYM DUYURDU!
''23 Şubat-14 Mart 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-YDUS) 18 alanında yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Mart 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.''
👉2022-YDUS (1. Grup) Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler