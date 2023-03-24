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    • Haberler
    • 24.03.2023 13:38
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    • 24.03.2023 13:38
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    Sınavlar deprem nedeniyle ertelendi mi? YKS, LGS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL iptal mi edildi, ertelendi mi 2023? YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman?

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından yeni kararlar duyurulmaya devam ediliyor. Peki, YKS, LGS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL iptal mi edildi, ertelendi mi 2023? Sınavlar deprem nedeniyle ertelendi mi? YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS, LGS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL ertelendi mi 2023?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem birçok ilimizde yıkıma neden oldu. 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken Milli Eğitim Bakanlığı e-Sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Öte yandan YKS, LGS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL gibi sınavların durumu da merak edildi. Peki, YKS, LGS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL iptal mi edildi, ertelendi mi 2023? Sınavlar deprem nedeniyle ertelendi mi? YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

    YÖKDİL ERTELENDİ! NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanma tarihi 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) 26 Mart'a ertelendi.

    ÖSYM'nin internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.

    Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.

    Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.

    İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

    6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydan gelen depremler nedeniyle 7 gün süreyle millî yas ilan edilirken Millî Eğitim Bakanlığı da bu süre içindeki e-Sınav'lar ile ilgili karar aldı.

    TÜM ELEKTRONİK SINAVLAR ERTELENDİ

    Millî Eğitim Bakanlığı, millî yas nedeniyle 07 - 12 Şubat 2023 tarihleri arasında, ülke genelinde e-Sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık ve amatör telsizcilik gibi sınavların tümünün daha sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.

        ÖSYM YENİ SINAV TARİHLERİNİ DUYURDU
        Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 şiddetindeki deprem tüm Türkiye'de etkisini gösterdi. Yaşanan deprem mi artçı sarsıntılar sınavları da sekteye uğrattı. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        " Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle aşağıda belirtilen sınavların başvuru tarihleri değişmiştir"

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuru kapsamında 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ), 26 Mart 2023 tarihine ertelendiği açıklandı. Bununla birlikte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için başvuruların 9 Şubat'a kadar uzatıldığı aktarıldı.

        12 Mart 2023 tarihindeki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) sınavı için de başvuruların 10 Mart'a kadar uzatıldığı söylendi.

        MEB E-SINAVLARIN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU
        Millî Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat'a kadar yapılması planlanan elektronik sınavlar ertelendi.

            BİLSEM SINAVLARI ERTELENDİ
            Yaşanan deprem felaketi nedeniyle BİLSEM sınavlarıyla ilgili ardı ardına erteleme kararları geldi. BİLSEM'a katılım sağlayacak öğrenciler ve atama başvurusu yapacak öğrenciler, https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinden yapılan duyurularla bilgilendirildi.
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            Haberler Haberler Sınavlar deprem nedeniyle ertelendi mi? YKS, LGS, DGS, ALES, YDS, YÖKDİL iptal mi edildi, ertelendi mi 2023? YKS üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
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