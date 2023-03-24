RAMAZAN 2. GÜN İFTAR VAKTİ 2023 | 24 Mart akşam ezanı saat kaçta okunur? Diyanet imsak ve iftar saatleri!

Müslüman aleminin heyecanla beklediği 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı geldi. 2023 yılında Ramazan ayının ilk günü 23 Mart Perşembe gününe denk geliyor. 2. günü de bugün yani 24 Mart 2023 Cuma günü. Peki 24 Mart Perşembe akşam iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunur? İşte 24 Mart Diyanet imsak ve iftar saatleri!
24 MART 2023 CUMA İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?
İSTANBUL
Akşam: 19:26
İZMİR
Akşam: 19:33
ANKARA
Akşam: 19:11
ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.
Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387).
Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.