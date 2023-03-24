Gündemde en çok araştırılan konular arasında bursluluk sınavı yer alıyor. 2023 Mart ayı PYBS bursunun yatmasını bekleyenler 'PYBS yattı mı?' sorusunun cevabını merak ediyor. PYBS, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Peki, Bursluluk parası yattı mı? PYBS (İOKBS) paraları ne zaman yatacak? 2023 İOKBS burs ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...