Başkan Erdoğan İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkan Erdoğan katılacağı törenle 3.112'si Hatay'da olmak üzere temeli atılan konut sayısını 22.464'e çıkacağını bildirdi.
HATAY'DA YENİDEN İNŞA! TEMELLER ATILIYOR | VİDEO İZLE
HATAY'IMIZI YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ
Yapılan açıklamada, "Zeytin ağaçları, defne kokularıyla Tarihî, kültürel dokusuyla Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldıracağız!" denildi.
İSKENDERUN DEPREM KONUTLARI VE YENİ DEVLET HASTANELERİ TEMEL ATMA TÖRENİ
Başkan Erdoğan'ın bugün İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katılacağı öğrenildi.
11 İLDE 17 BİN 902 KONUTUN TEMELİ DÜN ATILDI
6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından önceliğinin deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması olduğunu ifade eden ve devletin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta deprem bölgesine gitti.
Başkan Kahramanmaraş Belediyesi önünde düzenlenen "Pazarcık Depremi Sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni"nde konuştu.
Konuşmasına alandakilerin ramazan ayını tebrik ederek başlayan Erdoğan, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete baş sağlığı diledi.
Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sellerde de vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ilk gününü idrak ettiğimiz ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Rabbim bu mübarek günlerde tutacağımız oruçları, yapacağımız iftar ve sahurları, eda edeceğimiz ibadetleri kabul eylesin. Ramazan ayının hürmetine, Mevla'dan ülkemizi, İslam alemini ve tüm insanlığı feraha ulaştırmasını, her türlü felaketten, kazadan, beladan korumasını niyaz ediyorum. İnşallah ramazana ulaştığımız gibi Kadir Gecesi ve bayrama da hep beraber erişiriz." ifadesini kullandı.