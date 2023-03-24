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    • Haberler
    • 24.03.2023 08:38
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    • 24.03.2023 08:58
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    afad.gov.tr afetzede kayıt, belge, isteniyor mu? AFAD kaç para yardım topladı? AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır?

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, "yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mağduriyetlerin giderilmesi için bütün kaynakların seferber edildiğini, afetzedelerin tahliye çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Bu nedenle verilen haklardan yararlanmak isteyen depremzedeler konu hakkında detayları merak ediyor. En sık aratılanlar arasında AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır?

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, "yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mağduriyetlerin giderilmesi için bütün kaynakların seferber edildiğini, afetzedelerin tahliye çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Bu nedenle verilen haklardan yararlanmak isteyen depremzedeler konu hakkında detayları merak ediyor. En sık aratılanlar arasında AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...

    AFAD DEPREMZEDE KAYIT NASIL YAPILIR?

    AFAD Başkanı Sezer, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Sezer, vatandaşlardan afetzede olduklarına dair, 'depremzede bilgi kartı' isteniyor iddialarının gerçeği yansıtladığını belirterek, "Herhangi bir belge istemiyoruz. Gittiklerinde ikametleri sorgulanarak, onlara uygun barınma sağlanmaktadır" dedi.

    "DEPREMZEDELERDEN HERHANGİ BİR BELGE İSTEMİYORUZ"

    Sezer, "Herhangi bir belge istemiyoruz. Gittikleri zaman ikamet bilgileri sorgulanarak vatandaşlarımıza uygun barınma imkanları sağlanmaktadır." dedi.

        Depremzedelerden illerindeki tahliye noktalarına gitmelerini mağduriyet yaşamamaları için istediklerini belirten Sezer, "Bunun için de bütün ülkenin, illerin kapasitesi belirlendi, bunu karşılayacak komisyonlar belirlendi." diye konuştu.

        DEPREMZEDELERE VERİLECEK İMKANLAR BAKİDİR

        AFAD Başkanı Sezer, il değiştiren depremzedelerin hak kaybına uğramayacağını belirterek, "Bizim tahliye ettiklerimiz ya da bizim dışımızda tahliye olup illere giden vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybına uğrarım diye sosyal medyadaki dezenformasyonlar nedeniyle geri dönüş noktasında bilgi istedikleri bize ulaşıyor, bize müracaat etmeleri ya da etmemeleri bir hak kaybına neden olmamaktadır. Afetzedelere verilecek tüm devletimizin imkanları bakidir. Lütfen bizlerden gelecek resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar edilmesin, biz vatandaşlarımızın hiçbir yerde mağdur edilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

        AFAD NE KADAR BAĞIŞ TOPLADI?

        AFAD'a yapılan bağışların miktarı hakkında henüz net bir rakam verilmedi. Güncel gelişmeler için sitemizi takip edebilirsiniz.
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        Haberler Haberler afad.gov.tr afetzede kayıt, belge, isteniyor mu? AFAD kaç para yardım topladı? AFAD depremzede kayıt nasıl yapılır?
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