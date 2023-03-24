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    • Haberler
    • 24.03.2023 08:00
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    • 24.03.2023 08:00
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    Ramazan ayında regl iken okunacak dualar! Adetliyken Ramazan ayında NE YAPILIR, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir?

    Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece kalkılacak. 22 Mart'ı 23 Mart'ta bağlayan gece 81 ilde milyonlarca müslüman vatandaş sahurunu yapacak. Bu noktada regl olan kadınlar bu ayda nasıl ibadet edilmesi gerektiğini araştırmaya başlandı. Regl dönemi Ramazan ayına denk gelen kişiler oruç tutamaz. Peki adetliyken Ramazan ayında ne yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? İşte Ramazan ayında regl iken okunacak dualar.

    Ramazan ayında regl iken okunacak dualar!

    Ramazan ayının ilk sahuruna bu gece kalkılacak. 22 Mart'ı 23 Mart'ta bağlayan gece 81 ilde milyonlarca müslüman vatandaş sahurunu yapacak. Bu noktada regl olan kadınlar bu ayda nasıl ibadet edilmesi gerektiğini araştırmaya başlandı. Regl dönemi Ramazan ayına denk gelen kişiler oruç tutamaz. Peki adetliyken Ramazan ayında ne yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir? İşte Ramazan ayında regl iken okunacak dualar.

    REGL İKEN (ADETLİYKEN) ORUÇ TUTULUR MU?

    Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, II,130-131; Sahnûn, el-Müdevvene, I, 151; Haddâd, el-Cevhera, I,34; İbn Hazm, el-Muhallâ, II, 162; Merğînânî, el-Hidâye, I, 208-209; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 386-387; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 331, 385; Şevkânî, es-Seylü'l-cerrâr, II, 148).

    Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü'l-Münzir, el-İcma, s. 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, IV, 26; San'ânî, Sübülü's-selâm, I, 383; Cezîrî, el-Mezâhibü'l-erbe'a, I, 118).

    Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 69).

    RAMAZAN AYINDA REGL IKEN OKUNACAK DUALAR!

    Kandil ve mübarek gecelerde adetli kadınların nasıl ibadet edebilecekleri konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı, "Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler" şeklindeki açıklamasına adetli kadınların, Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş ve bu noktanın muallak olduğu ifadelerini eklemiştir. Bunların yanı sıra adetli kadınların Kur'an dinlemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını da vurgulamıştır.

        ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR

        Adetliyken dua etmenin hiçbir sakıncası olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi de dua niyetine okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de dua etmek amacıyla okunabilir.

        Adetliyken kandillerde okunabilecek bazı dualar:

        "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

        Peygamber Efendimiz'in (SAV) mübarek gecelerden olan Berat Kandilinde okuduğu, "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" duasını da adetli kadınlar, kadir gecesinde ve kandillerde edebilirler.

        ADET DÖNEMİNDE TESPİH ÇEKİLEBİLİR Mİ?

        Adetli kadınlara namaz, oruç, hac gibi ibadetler yasak kılınmış olsa da dua ve zikir edebilir, tespih çekebilir. Diyanet'e göre kadınlar regli dönemlerinde, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.

        ADETLİYKEN KUR'AN OKUNABİLİR Mİ?

        Diyanet fetvasında Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi adetli veya lohusa kadın da Kur'an okuyamaz. Diyanet bunu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadislerine dayandırıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz" (Tirmizî) şeklinde buyurmuştur.

        Bu genel yaklaşımın yanında Hanefî ve Şafiiler dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şafiiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf'ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbeliler ise Kur'an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Bu iki görüşten adetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf'a dokunabileceği ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceği anlayışını tercih etmişlerdir.

            ADETLİ BİR KADIN KUR'AN-I KERİM'E DOKUNABİLİR Mİ?

            Diyanet İşleri Din Yüksek Kurulu'nun bu konudaki fetvası, "Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleri ile Malikî mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp veya hayız hâlindeki kimselerin Mushaf'a dokunmaları caiz değildir" şeklindedir.
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            Haberler Haberler Ramazan ayında regl iken okunacak dualar! Adetliyken Ramazan ayında NE YAPILIR, nasıl ibadet edilir, hangi zikirler çekilir?
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