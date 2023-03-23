YKS geç başvurular başladı mı, ne zaman alınacak 2023? YKS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM sınav takvimi!

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler.