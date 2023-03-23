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    • Haberler
    • 23.03.2023 10:51
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    • 23.03.2023 10:51
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    Yatsı namazı kılınışı! Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İstanbul, Ankara, İzmir yatsı namazı saatleri...

    Müslüman alemi tarafından yatsı namazı kılınışı yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin teravih namazı saatlerini duyurdu ve Ramazan ayının başlamasına sadece saatler kala tüm illerden vatandaşlar yatsı namazı ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyor. Peki yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Kendi ilinde ezanın ne zaman okunacağını merak edenler İstanbul, Ankara, İzmir yatsı namazı saatleri hakkında bilgileri haberimizden edinebilir.

    takvim.com.tr
    Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?

    Yatsı namazı kılınışı! Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İstanbul, Ankara, İzmir yatsı namazı saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına saatler kaldı ve teravih namazını kılacak olanlar yatsı namazı ile ilgili bilgileri de merak eder oldu. İşte detaylar...

    İLLERE GÖRE İSTANBUL, ANKARA İZMİR YATSI NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

    Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.

    YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

    1. REKAT

    "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

    "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

    Sübhaneke'yi okunur

    Euzü-besmele çekilir

    Fatiha Sûresini okunur

    Kur'an'dan bir sure okunur

    Rüku'ya gideri

    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

    2. REKAT

    Ayağa kalkarak Kıyama okunur

    Besmele çekilir

    Fatiha Sûresini okunur

    Kur'an'dan bir sure okunur

    Rüku'ya gideriz

    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur

    3. REKAT

    Sübhaneke'yi okunur

    Euzü-besmele çekilir

    Fatiha Sûresini okunur

    Kur'an'dan bir sure okunur

    Rüku'ya gideriz

    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

    4. REKAT

    Ayağa kalkarak Kıyama durulur

    Besmele çekilir

    Fatiha Sûresini okunur

    Kur'an'dan bir sure okunur

    Rüku'ya gideriz

    Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

    Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur

    "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

        YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

        1 REKAT

        "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

        "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

        Sübhaneke okunur

        Euzü-besmele çekilir

        Fatiha Sûresini okunur

        Kur'an'dan bir sure okunur

        Rüku'ya gidilir

        Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

        2. REKAT

        Ayağa kalkarak Kıyama durulur

        Besmele çekilir

        Fatiha Sûresi okunur

        Kur'an'dan bir sure okunur

        Rüku'ya gidilir

        Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

        Oturarak Ettahiyyatu okunur

        3. REKAT

        Ayağa kalkarak Kıyama durulur

        Besmele çekilir

        Fatiha Sûresi okunur

        Rüku'ya gidilir

        Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

        4. REKAT

        Ayağa kalkarak Kıyama durulur

        Besmele çekilir

        Fatiha Sûresini okunur

        Rüku'ya gidilir

        Secde'ye gidilir. doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

        "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
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        Haberler Haberler Yatsı namazı kılınışı! Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İstanbul, Ankara, İzmir yatsı namazı saatleri...
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