Yatsı namazı kılınışı! Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İstanbul, Ankara, İzmir yatsı namazı saatleri...

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YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.