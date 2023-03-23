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    • 23.03.2023 07:30
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    • 23.03.2023 07:30
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    Nihat Hatipoğlu açıkladı! Ramazanda eşini öpmek orucu bozar mı? Ramazanda karı,koca birbirini öpebilir mi? Eğer eşler...

    Orucu bozan durumları araştıran kişilerin en çok sorduğu sorulardan biri ise öpüşmenin orucu bozup bozmadığıdır. Konuyla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Ramazanda eşini öpmek orucu bozar mı?

    Orucu bozan durumları araştıran kişilerin en çok sorduğu sorulardan biri ise öpüşmenin orucu bozup bozmadığıdır. Konuyla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi.

    EŞLERİN BİRBİRLERİNİ ÖPMESİ ORUCU BOZAR MI?

    Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazan'da oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

    NİHAT HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

    ''Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şeydir. Sakıncası yok. Hz. Peygamberin buna müsaade ettiğini biliyoruz çünkü. Burada önemli olan aşırıya gitmemektir. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle her şeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez.''

        DUDAKTAN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

        Dudaktan öpüşmenin orucu bozduğu yönünde açıklamaları bulunur. Bunun nedeni ise dudaktan öpüşmenin şehvet içermesidir. Merğınânî, el-Hidâye, II, 256'da da belirtildiği gibi eğer eşler birbirini yanaktan öper ya da sarılır ise bu oruçlarını bozmaz.

        SARILMAK ORUCU BOZAR MI?

        Konuyla ilgili Diyanet tarafından yapılan bir açıklama bulunuyor. Diyanet'in açıklaması ise şu şekilde;

        "Kişinin hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak gibi durumları orucu bozmaz. Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Zira meni gelerek orucun bozulma ihtimali vardır."

        EL ELE TUTUŞMAK ORUCU BOZAR MI?

        Yine bir başka tartışılan konuyla ilgili Diyanet açıklaması bulunuyor. Buna göre; "Ramazan ayı içerisinde yakınlaşmanın sınırlarını belirleyen fetvaya göre, oruçlu iken eş ve sevgili ile el ele tutuşmak ve sarılmak orucu bozmaz. Kişinin hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak gibi durumları orucu bozmaz. Bu durumda meni gelmedikçe oruç bozulmaz."
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