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    • Haberler
    • 23.03.2023 19:05
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    • 23.03.2023 19:05
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    Ramazan ayında market çalışma saatleri 2023! Ramazan'da A101-BİM-ŞOK- Tarım Kredi marketler kaçta kapanacak? Sahurda fırınlar açık mı?

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte market çalışma saatleri hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar, gıda ihtiyaçlarının yanı sıra günlük ihtiyaçlarını da marketlerden temin ediyor. Peki, Ramazan'da A101-BİM-ŞOK- Tarım Kredi marketler kaçta kapanacak? Sahurda fırınlar açık mı? İşte merak edilenler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Ramazan ayında market çalışma saatleri 2023!

    Ramazan ayıyla birlikte marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Sabah saatlerinde marketlerin açılış saatini araştıran vatandaşlar, akşama doğru ise marketlerin saat kaça kadar açık olduğu sorularına yanıt arıyor. Peki, Ramazan'da A101-BİM-ŞOK- Tarım Kredi marketler kaçta kapanacak? Sahurda fırınlar açık mı? İşte detaylar...

    MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

    Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

    Ramazan ayı için çalışma saatlerinde değişiklik olacağı belirtilmedi.

    2023 SAHURDA FIRINLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 29 gün boyunca oruç tutacak kişiler iftar ve sahur sofralarında fırınlardan pide alacak. Fırın çalışma saatleri de Ramazan ayında sahurda fırınların açık olup olmadığını merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Fırınlar, Ramazan ayında sahurda da açık olacak. Bu sebeple gece fırından pide ve ekmek almak isteyenler ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilirler.

        PİDE FİYATLARI BELLİ OLDU

        Türkiye genelinde 300 gramlık pide Ramazan ayı boyunca 10 liradan satışa sunulacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Ramazan pidesi fiyatını açıkladı. Balcı, 'Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor.' ifadelerini kullandı.

        BİM KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

        BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        A101 KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

        A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

        ŞOK KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

        ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

        Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması yoğunluk durumuna göre 00.00'a kadar online hizmet vermektedir.

            CARREFOUR KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

            Carrefour marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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            Haberler Haberler Ramazan ayında market çalışma saatleri 2023! Ramazan'da A101-BİM-ŞOK- Tarım Kredi marketler kaçta kapanacak? Sahurda fırınlar açık mı?
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