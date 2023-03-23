Ramazan ayında market çalışma saatleri 2023! Ramazan'da A101-BİM-ŞOK- Tarım Kredi marketler kaçta kapanacak? Sahurda fırınlar açık mı?

Ramazan ayıyla birlikte marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Sabah saatlerinde marketlerin açılış saatini araştıran vatandaşlar, akşama doğru ise marketlerin saat kaça kadar açık olduğu sorularına yanıt arıyor. Peki, Ramazan'da A101-BİM-ŞOK- Tarım Kredi marketler kaçta kapanacak? Sahurda fırınlar açık mı? İşte detaylar...
MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?
Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.
Ramazan ayı için çalışma saatlerinde değişiklik olacağı belirtilmedi.
2023 SAHURDA FIRINLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 29 gün boyunca oruç tutacak kişiler iftar ve sahur sofralarında fırınlardan pide alacak. Fırın çalışma saatleri de Ramazan ayında sahurda fırınların açık olup olmadığını merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Fırınlar, Ramazan ayında sahurda da açık olacak. Bu sebeple gece fırından pide ve ekmek almak isteyenler ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilirler.