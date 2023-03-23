MSÜ sınav yerleri hakkında aramalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacaklar giriş yerlerini öğrenmek istiyor. İşte MSÜ sınav giriş sorgulama ekranı!
MSÜ SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA 2023
2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.
-Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,
-Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,
-Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,
-Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklar.