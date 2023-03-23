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    • Haberler
    • 23.03.2023 08:38
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    • 23.03.2023 08:38
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    GİBİ 4. sezon ne zaman, hangi tarihte? EXXEN GİBİ 4. sezon gelecek mi?

    Gibi dizisinin 4. sezonunun gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte detaylar....

    takvim.com.tr
    EXXEN GİBİ 4. sezon gelecek mi?

    Gibi dizisinin 4. sezonunun gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte detaylar....

    GİBİ 4.SEZON GELECEK Mİ?

    Gibi dizisinin 4. sezonunun geleceği kesinleşti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Feyyaz Yiğit 4. sezonu yazdığını belirtiyor. Katıldıkları bir programda en fazla 4 sezon düşündüklerini ifade eden Feyyaz'ın 5. sezonu çekip çekmeyeceği de büyük merak konusu oldu.

    GİBİ 4.SEZON NE ZAMAN GELECEK?

    Gibi dizisinin 4. sezonunun ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Bu doğrultuda Gibi'nin 4. sezon Şubat - Mart 2023 gibi Exxen'de yayınlanması bekleniyor.

        GİBİ DİZİSİ NE TÜR

        Bu yıl birbiri ardına hayatımıza giren yeni dijital platformların bize en güzel armağanlarından biri, Gibi oldu. Kendinden başka pek bir şeye benzemeyen, çok farklı bir absürt komedi dizisi.

        FEYYAZ YİĞİT DUYURDU!

        Uzun süredir merak edilen 4. sezon hakkında Feyyaz Yiğit kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraf ile dizinin 4. sezon çekimlerine başlandığı duyuruldu.

        GİBİ DİZİSİ OLAYI NEDİR?

        Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.
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        Haberler Haberler GİBİ 4. sezon ne zaman, hangi tarihte? EXXEN GİBİ 4. sezon gelecek mi?
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