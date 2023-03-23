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    • Haberler
    • 23.03.2023 08:00
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    • 23.03.2023 08:00
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    BUGÜN SAHUR MU? Sahura bugün mü kalkılacak, saat kaçta? Ramazan ilk SAHUR VAKTİ | 23 Mart akşam ezanı saat kaçta okunur?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2023 dini günler takvimine göre sahur ve iftar saatleri belli oldu. Ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak ve akşam ezanı saatlerini araştırmaya başladı. Peki Bugün sahur mu? Sahura bugün mü kalkılacak, saat kaçta? İşte 23 Mart 2023 sahur ve iftar vakitleri...

    BUGÜN SAHUR MU?

    Diyanet imsak ve iftar vakitleri açıklandı. 81 ilde sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak ortaya çıktı. Milyonlarca kişi 2023 yılı sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Bu noktada 23 Mart 2023 sahur ve iftar vakitleri gündeme geldi. Peki 23 Mart iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunur? İşte Ramazan ayı sahur ve iftar vakitleri Diyanet.

    BUGÜN SAHUR MU, SAAÇ KAÇTA?

    Ramazan 23 Mart'ta başlayacak. Buna göre oruç tutmak isteyen müslümanlar 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. 81 ilde ilk sahura bu gece kalkılacak.

    İL İL İMSAK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Ramazan ayı Hicrî takvime göre 9. aya denk gelmektedir.2023 yılında Ramazan ayı 22 Mart Çarşamba günü başlayacak 21 Nisan Cuma günü sona erecektir.

    ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

    İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

        NİYETSİZ, SAHURSUZ ORUÇ KABUL OLUR MU?

        Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı; Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih(doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        ORUÇ İÇİN NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

        Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

        23 MART 2023 İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

        İSTANBUL

        İlk sahur: 05.31

        İlk iftar: 19.25

        ANKARA

        İlk sahur: 05.17

        İlk iftar: 19.10

            İZMİR

            İlk sahur: 05.42

            İlk iftar: 19.32

            EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA TUTULACAK

            Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

            İlk imsak yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

            İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.
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            Haberler Haberler BUGÜN SAHUR MU? Sahura bugün mü kalkılacak, saat kaçta? Ramazan ilk SAHUR VAKTİ | 23 Mart akşam ezanı saat kaçta okunur?
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