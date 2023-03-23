ABD vatandaşlığı nasıl alınır? ABD (Amerikan) vatandaşlığı başvurusu, şartları nelerdir? İşte Green Card başvuru şartları

ABD (Amerikan) vatandaşlığı başvurusu, şartları nelerdir? ABD vatandaşlığı nasıl alınır? İşte Green Card başvuru şartları oldukça merak ediliyor. ABD vatandaşlığının alınabilmesi için kişilerin Amerika Konsolosluğu'nun resmi internet adresi üzerinde yayınlamış oldukları ilanlara şahsi olarak başvurmaları gereklidir. ABD, diğer birçok ülkeden farklı olarak vatandaşlık başvurularını online olarak alır. Kişilerin gerekli olan şartları yerine getirip getirmedikleri konusunda, yaptıkları online başvuru sonrasında değerlendirir. Eğer online olarak yapılan başvuru olumlu olarak değerlendirilirse, sisteme yüklenmiş olan belgelerin asılları ile beraber kişilerin şahsi başvuruları talep edilir.

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının alınabilmesi için 4 farklı yol bulunur. ABD vatandaşlığı almak isteyen kişilerin başvurabilecekleri bu 4 farklı yol ise şöyle sıralanabilir:

• ABD'de bir süre asker olarak ABD vatandaşlığı almak

• ABD devlet sınırları içerisinde doğmuş olmak

• ABD vatandaşı bir anne ya da babaya sahip olmak

• Green card (Yeşil kart) aldıktan sonra ülkede 5 yıl geçirerek vatandaşlık hakkı elde etmek