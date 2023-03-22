19 Mart'ta uygulanan Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur kadroları için gerçekleştirilen sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Vakıfbank sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!