Ramazan imsakiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Tüm illerden vatandaşlar, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecekler imsakiye saatlerini merak ediyor. Peki, Şanlıurfa, Mersin, Manisa iftar ve sahur saat kaçta? İşte detaylar!