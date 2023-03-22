Hac boş kontenjan kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? HAC EK (YEDEK) KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ 2023! Diyanet açıklama!

HAC EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ 2023!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak. Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler. Kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızın, il müftülüklerimizin düzenlemiş olduğu hac hazırlık kurslarına katılmalarını istirham ediyoruz."