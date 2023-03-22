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    • 22.03.2023 10:25
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    • 22.03.2023 10:25
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    egm.gov.tr 102. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2023? EGM duyurular son dakika!

    102. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı çin geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini ve gününü araştırmaya başladı. Peki, 102. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 102.dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2023?

    102. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini ve gününü araştırmaya başladı. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 102. Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 102. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    102. ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Konu ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir. Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.

    102. ÖGG sınavı 30 Nisan 2023 tarihinde organize edilecek.

        SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

        EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

        Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

        Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

        Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.
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        Haberler Haberler egm.gov.tr 102. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2023? EGM duyurular son dakika!
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