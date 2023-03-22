egm.gov.tr 102. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak 2023? EGM duyurular son dakika!

102. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini ve gününü araştırmaya başladı. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 102. Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 102. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
102. ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Konu ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir. Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.
102. ÖGG sınavı 30 Nisan 2023 tarihinde organize edilecek.