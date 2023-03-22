DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI Adana fay hattı kırıldı mı? 2023 Naci Görür'den kritik Adana depremi uyarısı...

ADANA FAY HATTI KIRILDI MI?

Adana fay hattıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Yaşanan depremin yıkıcılığı karşısında çaresiz kalan milyonlarca insan yeni bir felaket yaşamak istemiyor. Uzmanların yaptıkları açıklamaları takip eden vatandaşlar, Adana'da olası bir deprem hakkında sorular sormaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Maraş depreminden sonra uyarılarda bulundu. Görür, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi" dedi.