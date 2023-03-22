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    • Haberler
    • 22.03.2023 08:02
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    • 22.03.2023 08:02
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    1 günlük oruç kefareti ne kadar 2023? Orucun ilk günü ne zaman, hangi gün? Bu sene en kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde 2023?

    Ramazan ayı için İslam aleminin heyecanlı bekleyişi devam ediyor ve bu kapsamda dini günler hakkında araştırmalar artış gösterdi. İslam alemi 11 ayın sultanını oruç, ibadet ve dualarla geçirecek. Vatandaşlar özellikle son günlerde "Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" sorusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 1 günlük oruç kefareti ne kadar 2023? Bu sene en kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde 2023?

    takvim.com.tr
    Orucun ilk günü ne zaman, hangi gün?

    11 ayın sultanı Ramazan ayı geri sayım sona eriyor. İslam aleminin 11 ayın sultanı için heyecanlı bekleyişi devam ederken vatandaşlar dini günler takvimini öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan ayında milyonlarca vatandaş dini yükümlülüklerini yerine getirecek. Peki, Orucun ilk günü ne zaman, hangi gün? 1 günlük oruç kefareti ne kadar 2023? Bu sene en kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde 2023? İşte detaylar...

    2023 HANGİ GÜN SAHURA KALKACAĞIZ? ORUCUN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

    Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. Şaban ayının son günlerinin yaşandığı şu günlerde 11 ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Bu yıl Ramazan ayı mart ayının sonlarına doğru başlayacak. Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 23 Mart Perşembe olarak gözüküyor. Bu sebeple de ilk sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. Böylelikle 23 Mart 2023 tarihi senenin ilk oruçlu günü olacak. 23 Mart Perşembe günü de orucun 1. Günü olacak.

    1 GÜNLÜK ORUCUN KEFARETİ NE KADAR?

    Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Tutulamayan oruca mukabil verilen fidye sadaka-i fıtır (fitre) miktarı kadardır. 2023 yılında fitre miktarı 70 lira olarak duyuruldu.

    Buna göre, fidye miktarı da 70 liradır. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler.

        ORUÇ TUTMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELER?

        İbadetlerde niyet son derece önemli olup oruca kalben niyet edilmelidir. Sahura kalkmak da fiili bir niyet olarak kabul görmektedir. Niyet ederken ''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya'' denilmelidir. Ramazan ayı içerisinde başka bir oruç tutmak mümkün olmayıp sadece Ramazan orucu için niyet edilebilmektedir.

        Akşam namazının girmesi ile birlikte oruç niyetinin vakti başlamaktadır. Ramazan'da amaç sadece yemek yememek değil, kalbi de temiz tutmaktır. İnsanlar hareketlerinde daha dikkatli olmalı ve çevrelerine karşı daha anlayışlı davranmalıdır. Farz olan ibadetlerini yerine getirmeli ve bedenini temiz tutmalıdır. Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutmaya niyet etmek de iyi bir Müslüman olmak için önemlidir.

        2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

        26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

        17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

        06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

        23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

        17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

        21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı

        28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı

        19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

        28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

        26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili
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        Haberler Haberler 1 günlük oruç kefareti ne kadar 2023? Orucun ilk günü ne zaman, hangi gün? Bu sene en kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde 2023?
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