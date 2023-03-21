İYİ Parti oy oranı kaç, ne kadar? İYİ Parti'de kaç Milletvekili var 2023? 24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti toplamda ne kadar oy aldı, yüzde kaç?

İYİ Parti hakkında aramalar hız kazandı. Meral Akşener, 6'lı masayı resmen dağıttı. İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak gösterdiklerini söyleyen Akşener, "Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir." dedi. Peki, İYİ Parti'de kaç Milletvekili var 2023? İYİ Parti oy oranı kaç, ne kadar? 24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti toplamda ne kadar oy aldı, yüzde kaç? İşte merak edilenler...
İYİ PARTİ OY ORANI KAÇ?
Seçim tarihi yaklaştıkça son anket çalışmaları da merakla beklenmeye başladı.
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anket sonuçlarını paylaştı.
ANKETLERDE AK PARTİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE
"Son anketlerde AK Parti yüzde 40'ın üzerinde. MHP pozisyonunu koruyor. Deprem sonrası CHP gerileme yaşıyor. İYİ Parti'nin geçen ayki oyları yüzde 11 civarında. "
"MİLLET İTTİFAKI'NIN TOPLAM OYUNDA..."
"Millet İttifakı'nın oylarını üst üste koyduğunuz zaman toplamları seçim kazandıracak bir pozisyon oluşturmuyor. "
İYİ PARTİ'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?
İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 37 milletvekili ile grubu bulunmaktadır.
24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti toplamda ne kadar oy aldı, yüzde kaç?