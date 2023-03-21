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    • 21.03.2023 08:02
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    • 21.03.2023 08:02
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    HAC EK (YEDEK) KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ 2023! Hac boş kontenjan kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Diyanet açıklama!

    Hac boş (yedek) kontenjan kayıt tarihleri belli oldu. Diyanet'in son dakika açıklamasının ardından hac ek kontenjan kayıt tarihleri gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, boş olan kontenjanlara o tarihler arasında kayıt yapma imkanının tanınacağını duyurdu. Peki Hac boş kontenjan kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    HAC EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ 2023!

    Hac boş (yedek) kontenjan kayıt tarihleri belli oldu. Diyanet'in son dakika açıklamasının ardından hac ek kontenjan kayıt tarihleri gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, boş olan kontenjanlara o tarihler arasında kayıt yapma imkanının tanınacağını duyurdu. Peki Hac boş kontenjan kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

    HAC EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ 2023!

    Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak. Kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise Başkanlığımızla sözleşme imzalayan acentelerle gerçekleştirebilecekler. Kesin kayıt yaptıran vatandaşlarımızın, il müftülüklerimizin düzenlemiş olduğu hac hazırlık kurslarına katılmalarını istirham ediyoruz."

    HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

    Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt yaptıran vatandaşlar, il müftülüklerince hazırlanan hac hazırlık kurslarına katılabilecek. Ayrıca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hac eğitim portalına hacumreegitim.hac.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

        HAC ÜCRETLERİ 2023

        1 kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır.

        Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.

        Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

        Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

        2 Kişilik Oda : 175 bin 097 Türk Lirası

        3 Kişilik Oda : 165 bin 364 Türk Lirası

        4 Kişilik Oda: 150 bin 955 Türk Lirası
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        Haberler Haberler HAC EK (YEDEK) KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ 2023! Hac boş kontenjan kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Diyanet açıklama!
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