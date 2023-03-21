Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023! Diyanet Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir'de iftar ve sahur saat kaçta?

ORUÇ TUTMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELER?

İbadetlerde niyet son derece önemli olup oruca kalben niyet edilmelidir. Sahura kalkmak da fiili bir niyet olarak kabul görmektedir. Niyet ederken ''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya'' denilmelidir. Ramazan ayı içerisinde başka bir oruç tutmak mümkün olmayıp sadece Ramazan orucu için niyet edilebilmektedir.

Akşam namazının girmesi ile birlikte oruç niyetinin vakti başlamaktadır. Ramazan'da amaç sadece yemek yememek değil, kalbi de temiz tutmaktır. İnsanlar hareketlerinde daha dikkatli olmalı ve çevrelerine karşı daha anlayışlı davranmalıdır. Farz olan ibadetlerini yerine getirmeli ve bedenini temiz tutmalıdır. Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutmaya niyet etmek de iyi bir Müslüman olmak için önemlidir.