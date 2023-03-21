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    • 21.03.2023 10:54
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    • 21.03.2023 16:51
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    Başkan Erdoğan'dan Külliye'de kritik kabul: Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi ağırlıyor

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından es-Sudani onuruna resmi akşam yemeği verecek. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkilerinin tüm yönleriyle masaya yatırılması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret

    Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

    RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
    Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

    TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ TÜM YÖNLERİYLE MASAYA YATIRILACAK
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

    Terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek müşterek adımların ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

    İMZALAR ATILACAK
    Başkan Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından es-Sudani onuruna resmi akşam yemeği verecek.

    Irak'tan Türkiye'ye kritik ziyaret


        IRAK'IN KUZEYİNDE NELER OLUYOR?
        Hatırlanacağı üzere Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok'ta düşen gizemli helikopterin PKK'nın Suriye'deki kolu PYD ve YPJ'li teröristleri taşıdığı ortaya çıkmıştı. Helikoptere ilişkin detaylar netleşmeye başlarken 2 helikopterin çarpıştığı ve 9 teröristin öldüğü iddia edildi. Teröristlerden birinin PKK elebaşlarından Mazlum Kobani'nin yeğeni Şervan Kobani olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" ifadelerini kullanmıştı. PKK terör örgütü de helikopterde düşen teröristlerin kimliklerini açıklamıştı.

        HELİKOPTER KÜRDİSTAN YURTSEVERLER BİRLİĞİ (KYB) İÇİNDEKİ BİR GRUBA AİT
        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, "Aslında (helikopter) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grup tarafından satın alındı ancak nasıl (PKK/YPG) SDG'ye ulaştığını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını kaydeden Barzani, şöyle konuştu:

        "Bu olayı daha fazla araştırmak ve bu helikopterlerin bu bölgelerde neden izinsiz uçtuklarını öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Federal Hükümeti ile birlikte çalışacağız. Açıklanması gereken çok şey var."

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