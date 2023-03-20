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    • Haberler
    • 20.03.2023 13:31
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    • 20.03.2023 13:31
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    TOGG ne zaman satışa çıkacak, sipariş başvurusu nasıl yapılır? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? Fiyat listesi...

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca vatandaş yerli otomobilin satışa çıkacağı tarihi merak ediyor ve bilgi almak üzere arama motorlarına yöneliyor. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak, sipariş başvurusu nasıl yapılır? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? Fiyat listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TOGG ne zaman satışa çıkacak?

    Yerli otomobil TOGG'un satışa sunulacağı tarih merak konusu oldu. Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği yerli otomobilin satışa sunulacağı tarihler netleşiyor. Peki, TOGG ne zaman çıkacak, sipariş başvurusu nasıl yapılır? Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? Fiyat listesi açıklandı mı? İşte haberin detayı!

    TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bu hafta içinde satışa çıkacağı açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını söyledi.

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    C SEGMENT SUV'LAR TRAFİĞE ÇIKACAK

    Devrim Otomobili ile kurulan hayal, yarım asır sonra hayata geçirildi. Togg'un satışa çıkarılacak ilk modeli C segment SUV olacak. Ardından yerli otomobiller trafiğe çıkacak.

    ÖTV DESTEĞİ

    Togg için takvim işlerken en çok merak edilen konu fiyatı. Fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı.

    Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi. Liste fiyatı ise kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

        TOGG'A ÖZEL DÜŞÜK MALİYETLİ FİNANSMAN

        Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

        Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin Otomobil üretilecek. Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.

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        TOGG FİYATI NE KADAR, SİPARİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        TOGG fiyatı ve sipariş başvurularına ilişkin henüz bilgi gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
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