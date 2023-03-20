Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.03.2023 13:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2023 13:50
    ABONE OL

    Sağlık Bakanlığı temizlikçi alımı sonuçları İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı temizlik personeli mülakat sınavı ne zaman, ayın kaçında?

    Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi mülakat tarihleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı temizlik personeli mülakat sınavı ne zaman, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı temizlikçi alımı sonuçları İSİM LİSTESİ!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı temizlik personeli mülakat sınav tarihi!

    Sağlık Bakanlığı temizlik personeli sözlü mülakat sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işçi alımı mülakat sınavları Ankara'da gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı temizlik personeli mülakat sınavı ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...

    SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işçi alımı mülakat sınavları 24 Mart 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleşecek.

    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        Bakanlığımız merkez teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan temizlik hizmetleri meslek alanında istihdam edilmek üzere 12 (oniki) sürekli işçi kadrosu için yapılacak olan ve 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen sözlü sınav 24 Mart 2023 tarihinde "T.C. Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA" adresinde yapılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Muharrem İnce’den 6’lı koalisyon sağlı sollu
        Haberler Haberler Sağlık Bakanlığı temizlikçi alımı sonuçları İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı temizlik personeli mülakat sınavı ne zaman, ayın kaçında?
            loading
            SON DAKİKA