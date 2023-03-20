MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav yerleri AÇIKLANDI MI 2023? MSÜ sınavına nerede gireceğim 2023?

MSÜ sınav yerleri hakkında aramalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacaklar giriş yerlerini öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ sınav yerleri AÇIKLANDI MI 2023? MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavına nerede gireceğim 2023? İşte detaylar...
2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.
-Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,
-Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,
-Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,
-Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklar.