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    • Haberler
    • 20.03.2023 15:46
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    • 20.03.2023 15:46
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    BİM saat kaçta açılıyor? BİM aktüel ürünler nelerdir? BİM hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

    BİM'in hafta içi çalışma saatleri, 09.00- 21.00 aralığıdır. BİM zincir marketleri, hafta sonları da aynı saatlerde hizmet verirler. BİM marketlerinde çalışanlarının mesai saatleri, ortalama olarak 8 saattir. 12 saat boyunca açık olan BİM marketlerinde çalışanları, çok yoğun oldukları zaman bu çalışma saatinin üzerinde de mesai yapabilirler.

    takvim.com.tr

    BİM hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? BİM saat kaçta açılıyor? BİM marketlerinin açılış saati, 09.00'dır. Tüm Türkiye'de yer alan BİM marketleri bu saat itibari ile açılır ve hizmet vermeye başlar. BİM'in hafta içi çalışma saatleri, 09.00- 21.00 aralığıdır. BİM zincir marketleri, hafta sonları da aynı saatlerde hizmet verirler.

    BİM Çalışanları Kaç Saat Çalışıyor?

    BİM marketlerinde çalışanlarının mesai saatleri, ortalama olarak 8 saattir. 12 saat boyunca açık olan BİM marketlerinde çalışanları, çok yoğun oldukları zaman bu çalışma saatinin üzerinde de mesai yapabilirler.

    BİM Part Time Kaç Saat Çalışıyor?

    BİM marketlerinde yarı zamanlı olarak çalışan elemanların günlük çalışma saatleri ortama 4 saattir. Ancak part time çalışanların çalışma saatleri günlük olarak değil aylık olarak hesaplanır. BİM'de part time çalışmak isteyen kişiler, aylık ortalama 120 saat çalışırlar.

    BİM Çalışma Şartları Nelerdir?

    BİM marketlerinde çalışmak için kişilerde aranan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    • Herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak
    • 18- 40 yaş aralığında olmak (40 yaşını doldurmuş olan bireyler işe başvuru yapamazlar)
    • En az İlköğretim Mezunu olmak
    • Daha önce başvuru yapılmış olan işte tecrübe edinilmiş olmak
    • Engelli kontenjanından başvuru yapacak olan adaylar için engelli belgesi sahibi olmak

    BİM'de Depo Elemanı Ne İş Yapar?

    BİM depo elemanının görevleri, şöyle sıralanmıştır:

    • Mağazaya gelecek olan malların saklanabileceği uygun koşulların denetlenmesi
    • Deponun temizliğini ve düzenini kontrol etmek
    • Depo içinde muhafaza edilen malların düzenlerinden sorumlu olmak
    • BİM mağazaları içinde bittiği fark edilen malların market içerisinde yerine konulması ile ilgilenmek

    BİM İşe Alım İçin Hangi Evrakları Talep Eder?

    BİM'de çalışacak olan kişilerden talep edilen güncel belgeler, şöyle sıralanabilir:

    • Kimlik fotokopisi
    • 2 adet vesikalık fotoğraf
    • Sağlık raporu
    • Nüfus kayıt örneği
    • İkametgah belgesi
    • İşe giriş başvuru formu

        BİM Aktüel Ürünler Nelerdir?

        BİM marketlerinde satılan aktüel ürünler, BİM marketlerinin bünyesinde sürekli olarak bulundurmayan ancak dönemsel olarak gelen ürünlerdir. Bu ürünler, genellikle piyasada satılanların çok daha altında fiyatlarda BİM marketlerinde satılmasından dolayı ilgi görür. BİM, diğer zincir marketlere göre daha fazla aktüel ürün getirmesi sebebi ile de çokça tercih edilen marketlerden biridir. Buzdolabı, çamaşır makinesi, aynalı dolap gibi sürekli çeşitli ve uygun aktüel ürünler getirerek müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ücretler karşılığında sunar.

        BİM'de Hangi Ürünler Satılır?

        BİM marketlerinde satılan ürünlerin grupları, BİM mağazacılık tarafından şöyle sıralanmıştır:

        • Etli Taze Mamüller
        • Süt ve Süt Ürünleri
        • İçecekler
        • Bakliyat & Unlu Mamüller
        • Tatlılar ve Atıştırmalıklar
        • Meyve & Sebze
        • Dondurulmuş Yiyecekler
        • Temizlik Malzemeleri
        • Kağıt Ürünleri ve Kozmetik
        • Yağlar ve Soslar
        • Gıda Dışı Ürünler

        Bu türde olan ürünler, tüm BİM marketlerinde sürekli olarak satılırlar. Stoklarına göre değişiklik gösterseler de sevkiyat tarihlerinde bu kategori ürünlerinin tümü marketlere gönderilir.

        BIM'E Aktüel Ürünler Ne Zaman Gelir?

        BİM aktüel ürünlerin katalogları, her hafta Salı günü yenilenir. BİM marketlerine gönderilecek olan ürünler, genellikle bir hafta önceden belirlenir. Ayırca, her aktüel katalogu yayınlandıktan sonra, belirlenmiş olan haftanın aktüel ürünleri mağazalarda yerini alır ve müşterilerinin satın alımı için hazır tutulur. Aktüel kataloglarına BİM'in internet sitesinden ulaşılabilir.
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        Haberler Haberler BİM saat kaçta açılıyor? BİM aktüel ürünler nelerdir? BİM hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?
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