21 Mart 2023 ekinoks nedir, özellikleri ne? İlkbahar ekinoksunda neler oluyor, nasıl oluşuyor? 2023 EKİNOKS TARİHLERİ!

21 Mart'ta ilkbahar ekinoksu gerçekleşiyor. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları öğle zamanı Ekvator'a 90 derecelik açı ile düşer. Ekinoks kelimesinin anlamı ve 21 Mart ekinoksun özellikleri merak konusu oldu. Peki, 21 Mart 2023 ekinoks nedir, özellikleri ne? İlkbahar ekinoksunda neler oluyor, nasıl oluşuyor? İşte merak edilenler...
İLKBAHAR GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN?
Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.
21 MART EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NEDİR?
21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.