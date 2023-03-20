1 günlük oruç kefareti ne kadar 2023? Orucun ilk günü ne zaman, hangi gün? Bu sene en kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde 2023?

11 ayın sultanı Ramazan ayı geri sayım sona eriyor. İslam aleminin 11 ayın sultanı için heyecanlı bekleyişi devam ederken vatandaşlar dini günler takvimini öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan ayında milyonlarca vatandaş dini yükümlülüklerini yerine getirecek. Peki, Orucun ilk günü ne zaman, hangi gün? 1 günlük oruç kefareti ne kadar 2023? Bu sene en kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde 2023? İşte detaylar...
2023 HANGİ GÜN SAHURA KALKACAĞIZ? ORUCUN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. Şaban ayının son günlerinin yaşandığı şu günlerde 11 ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Bu yıl Ramazan ayı mart ayının sonlarına doğru başlayacak. Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 23 Mart Perşembe olarak gözüküyor. Bu sebeple de ilk sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. Böylelikle 23 Mart 2023 tarihi senenin ilk oruçlu günü olacak. 23 Mart Perşembe günü de orucun 1. Günü olacak.
1 GÜNLÜK ORUCUN KEFARETİ NE KADAR?
Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Tutulamayan oruca mukabil verilen fidye sadaka-i fıtır (fitre) miktarı kadardır. 2023 yılında fitre miktarı 70 lira olarak duyuruldu.
Buna göre, fidye miktarı da 70 liradır. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler.