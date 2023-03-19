Balkan kültüründe en çok bilinen geleneklerden biri olan Baba Marta'da çeşitli adetler yer alıyor. Peki, Marteniçka nedir, ne zaman takılır ve çıkarılır 2023? Marteniçka bilekliğinin hikayesi nedir? Nasıl yapılır, hangi bileğe takılır? İşte detaylar...
Marteniçka Nedir?
Marteniçka, Martipi ya da Martenitsa adıyla anılan, Balkan ve Trakya'da Mart'ın gelişiyle birlikte, tüm ay boyunca bileklere takılan ve uğruna inanılan bileklikler ve süslemelerin adıdır. Bu bileklikler her ne kadar eski bir Bulgar geleneği olarak bilinse de, Balkan coğrafyasında, hatta Türkiye'de de Balkan göçmenlerinin de bulunması etkisiyle her Mart ayında kutlanan bir gelenektir. İnsanlar baharın gelişini, güneşin gökyüzünde yer edişini ve güzel bir ay geçirilmesini ümit ederek, bileklerine bu kutlamalara ait olan bileklikleri takarlar.
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Takılır, Çıkarılır?
Balkan geleneği olan Marteniçkaya göre insanlar birbirlerine hediye edilen kırmızı beyaz bileklikleri baharın gelmesiyle yani 1 Mart ile birlikte bileklerine takarlar. Marteniçka takan insanlar ilk kırlangıç veya leylek görüldüklerinde en yakın çiçek açmış ağaca bilekliklerini bağlarlar.