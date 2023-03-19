Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 19 Mart'ta Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyete başlıyor. Peki, Bor Karbür nedir, nerede kullanılır, kaç TL? Bor Karbür Tesisi nerede, hangi ilimizde? Bor fiyatı ne kadar 2023? İşte detaylar...
NEREDE, NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayinin gücüne güç katacak bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 14.00'da açılacak.
Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bu alanda attığı adımlarla dikkati çekiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Eti Maden tarafından yapılan çalışmalarla bor madeninin katma değerli yolculuğu hız kesmeden sürüyor.
Geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kıran Eti Maden, katma değerli borlu ürün dönüşümüyle yeni rekorlar yolunda hız kesmeden ilerliyor. Bu kapsamda cevherin, borik asite dönüşümüyle başlayan süreç, borik asitten bor karbür üretimi ile devam ediyor.
YILLIK KAÇ TON ÜRETİLECEK?
Milli enerji ve maden politika kapsamında 2019'da temeli atılan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı.
Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek.
Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.