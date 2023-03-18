BİLSEM sınav sonuçları sorgulama akranı: 1., 2., 3. sınıf müzik, resim, algı testi sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonucu hangi tarihte açıklanır?

BİLSEM sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. BİLSEM sonuç tarihini merak eden öğrenciler ve veliler, 2023 takvimini merak edip inceliyor. Müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. Peki, BİLSEM sonuçları AÇIKLANDI MI? 1., 2., 3. sınıf resim, algı testi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.