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    • Haberler
    • 17.03.2023 08:03
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    • 17.03.2023 08:03
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    Küçükçekmece riskli mi, Küçükçekmece fay hattında mı? Küçükçekmece DEPREM RİSKİ || Deprem raporu ortaya çıktı...

    Küçükçekmece deprem riski hakkında araştırmalar hızlandı.Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen 2 büyük depremin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız depreme karşı önlemler almak için araştırmalar yapıyor. Deprem uzmanları tarafından son büyük İstanbul depreminin 1766 yılında gerçekleştiği göz önünde tutulunca, Orta Marmara Fayında büyük deprem riskinin arttığı ifade ediliyor.

    takvim.com.tr
    Küçükçekmece riskli mi, Küçükçekmece fay hattında mı?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk ve hasar tahminleri kitapçığı hazırladı. Kahramanmaraş'ta meydan gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından deprem risk raporları gündemde yer alıyor. Peki, Küçükçekmece deprem riski var mı? İşte detaylar...

    KÜÇÜKÇEKMECE ZEMİNİ DEPREME DAYANIKLI MI?

    Küçükçekmece ilçesi, İstanbul iline bağlı; batısında Avcılar ve Küçükçekmece gölü kuzeyinde Başakşehir doğusunda Bahçelievler ve Bağcılar güneyinde Bakırköy ve Marmara Denizi ile komşu ve 37.75 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 21 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 792.821'dir.

    KÜÇÜKÇEKMECE RİSKLİ İLÇELER ARASINDA MI?

    İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

        KÜÇÜKÇEKMECE DEPREM BÖLGESİ Mİ, FAY GEÇİYOR MU?

        Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

        Uzmanların açıklamalarına göre Büyük Marmara Depremi'nden en çok Avrupa yakası etkilenecekken, Avrupa yakasında Marmara Denizi'ne yakın bölgeler depremi en şiddetli hissedecek bölgeler arasında. Özellikle Küçükçekmece Gölü güneyi ile Marmara Denizi Kuzeyi arasında kalan Avcılar - Küçükçekmece bölümü depremin en yoğun hissedileceği yerler arasında. Oradaki zeminin yeni zemine sahip olması, kayalık yer olmaması sebebiyle çok büyük tehlike arz ediyor.
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        Haberler Haberler Küçükçekmece riskli mi, Küçükçekmece fay hattında mı? Küçükçekmece DEPREM RİSKİ || Deprem raporu ortaya çıktı...
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