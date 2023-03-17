LGS sınav tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl sınavlar 5 Haziran'da yapılmış ve sonuçlar ise 30 Haziran'da ilan edilmişti. Sınavların bu kapsamda Haziran ayında yapılması bekleniyor. Peki, LGS başvuru tarihi ne zaman? LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!
BAKAN ÖZER'DEN KRİTİK AÇIKLAMA
LGS sınav tarihine de değinen Bakan Özer, LGS ertelenecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;
Dikkat ederseniz sınavla ilgili bir tarih açıklamadık, koşulların iyileşmesine göre açıklayacağız. Tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde kararlarımızı aldık. LGS sınavının tarihini de daha ilerleyen günlerde açıklayacağız.
2023 LGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı LGS sınav başvuru takvimini henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl sınavlar 5 Haziran'da yapılmış ve sonuçlar ise 30 Haziran'da ilan edilmişti.
Sınavların 2023 yılında Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar habere eklenecektir.